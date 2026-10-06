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06.10.2026 10:38:00

Karriere: Vom Poker-Profi zum Unternehmer - das ist der Terminkalender von Fedor Holz

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Fedor Holz war 2016 der erfolgreichste Pokerspieler der Welt, ein Spiel, bestimmt von Strategie und Disziplin. Danach probierte er sich kurz als Kellner aus und ist heute im Finanzwesen aktiv. Was kann man von ihm über Fokus lernen?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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