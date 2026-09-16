Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’865 0.4%  SPI 19’552 0.5%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’503 0.4%  Euro 0.9447 0.0%  EStoxx50 6’276 0.6%  Gold 4’340 1.1%  Bitcoin 62’266 0.5%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 107.4 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
TX Group-Aktie leichter: Tamedia lanciert bezahlte Politik-Plattform
Bernstein Research gibt Beiersdorf-Aktie Outperform
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Bernstein Research
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

16.09.2026 07:45:00

Japan’s Top LNG Buyer to Sell Excess Gas in Global Markets

Ölpreis (WTI)
103.61 USD -2.1%
Kaufen Verkaufen
China’s diesel fuel and gasoline inventories are declining, which may eventually lead to the imposition of export curbs, Bloomberg has reported, citing recent fuel inventory data. Gasoline inventories at state-owned energy majors were down by 2.9% last week to their lowest level since 2022, according to Chinese commodity market research firm JLC International. Diesel inventories are sitting at the lowest in 15 months, booking a 2.4% dip last week, the publication noted. “With the domestic market tightening, we see an increasing risk…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.