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02.10.2026 07:06:59
Japan’s JERA Creates Oil Storage Firm to Manage National Reserve Sites
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: SMI im Plus -- DAX deutlich fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen fallen schlussendlich - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.