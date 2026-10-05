Dieselpreis Benzin 10458426
2.27EUR
0.00EUR
-0.22 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
05.10.2026 07:26:00
Japan Rules Out More Reserve Releases After G7 Pledges 100 Million Barrels
WerbungDieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.22%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.27
|-0.01
|-0.22
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.