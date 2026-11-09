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09.11.2026 01:00:00

Iraq’s 5 Million Bpd Oil Claim Complicates Its OPEC Quota Push

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Iraq's campaign for a larger OPEC production allocation has taken a complicated turn after Oil Minister Basim Mohammed Khudair said the country is already producing more than 5 million barrels per day, more than half a million barrels above its current OPEC+ requirement. Khudair’s statement raises a basic question over Iraq’s current production as OPEC prepares to set production levels for 2027. Just six days earlier, Baghdad joined six other OPEC+ producers in agreeing to maintain current production requirements for December, leaving…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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