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09.11.2026 06:45:00

Iraq Strikes U.S. Deal to Boost Oil Exports Through Hormuz

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Crude oil prices began the week with a decline, after President Trump signaled he had no immediate plans for further attacks on Iran. The decline comes despite fresh reports of attacks on tankers in the Strait of Hormuz and new strikes by the Yemeni Houthis on Saudi targets. At the time of writing, Brent crude was trading at $98.28 per barrel, with West Texas Intermediate at $91.24 per barrel, both higher from the opening of trade in Asia but lower than last Monday. “It depends on whether or not they sign a very strong agreement,” Trump…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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