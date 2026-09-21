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21.09.2026 07:47:00
Irankrieg: Weniger Frachter durch Strasse von Hormus - Saudi-Arabien exportiert mehr Öl
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