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Iran War Set To Push PetroChina’s Trading Profit to Record $3 Billion

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Crude oil prices were on course to book a weekly gain earlier today, amid continuing Iranian strikes on tankers in the Strait of Hormuz and a substantial inventory draw in the United States, at 8.56 million barrels for the week to October 9. At the time of writing, Brent crude was trading at $105.48 per barrel, with West Texas Intermediate at $97.40 per barrel. Both were off highs touched earlier in the week, but still higher than last Friday. “Uncertainty in the Middle East and concerns over the sustainability of oil flows through the Strait…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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