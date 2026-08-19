|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
19.08.2026 07:40:00
Iran War Set to Drive UK Energy Bills to 3-Year High
WerbungÖlpreis (Brent)
90.58 USD -0.48%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|90.58
|-0.44
|-0.48
|Ölpreis (WTI)
|84.75
|-0.19
|-0.22
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegt sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigt sich stabil. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.