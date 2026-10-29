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29.10.2026 07:05:36

Iran War Hikes EU’s Oil Import Bill By $11 Billion Per Month

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Crude oil prices gave up some of the gains they made earlier this week, after U.S. Vice President JD Vance contacted the secretary of the Iranian Supreme National Security Council in a bid to restart peace talks. At the time of writing, Brent crude was trading at $114.14 per barrel, and West Texas Intermediate was trading at $101.45 per barrel, both down from Wednesday but still significantly higher than they were at the start of October. The Wall Street Journal reported late on Wednesday that Vice President Vance had written a letter to Mohsen…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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