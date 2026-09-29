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29.09.2026 17:30:00

Iran Talks Take the Heat Out of the Oil Rally

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Oil prices ease as renewed Iran talks and recovering Saudi exports temper supply fears. Europe’s LNG Buying Spree Comes With the Clock Ticking - Europe is finally ramping up imports of liquefied natural gas ahead of the winter heating season, following a disappointing summer when deliveries were 30% below 2025 levels.  - The 30-day moving average of Europe’s LNG imports stood at 267,000 metric tonnes per day, catching up with last year’s trendline, thanks to a recovery in US LNG flows, accounting for 69% of the total. - The…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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