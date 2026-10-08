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08.10.2026 13:28:00

Iran-Krieg: Öl- und Gaspreise ziehen deutlich an - Sorge vor neuen US-Angriffen

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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