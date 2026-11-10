Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’057 0.7%  SPI 21’163 0.6%  Dow 52’054 -0.6%  DAX 26’421 0.6%  Euro 0.9219 0.3%  EStoxx50 6’346 0.9%  Gold 4’040 -2.4%  Bitcoin 60’536 -1.8%  Dollar 0.8265 0.9%  Öl 90.7 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539ABB1222171Sunrise Communications138622040
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Roche profitiert indirekt: Eli Lillys Studienerfolg strahlt auf Chugai ab - Lilly-Aktie legt zu
Aebi Schmidt-Aktie im Fokus: Konzern übernimmt US-Fahrzeugausrüster OJ Watson
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
Hannover Rück-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Analyse: DZ BANK stuft Swiss Re-Aktie herab
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

10.11.2026 14:56:33

Iran-Krieg "effektiv vorüber"?: Ölpreis fällt nach Trump-Ankündigung unter 90 Dollar

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
SMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.