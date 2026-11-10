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10.11.2026 14:56:33
Iran-Krieg "effektiv vorüber"?: Ölpreis fällt nach Trump-Ankündigung unter 90 Dollar
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