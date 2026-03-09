IRAN-BLOG/Deutschland bezieht nur wenig Öl aus der Golfregion

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Deutschland bezieht nur wenig Öl aus der Golfregion

Deutschland importiert nur einen verhältnismässig geringen Teil seines Rohöls aus der Golfregion. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stammten im Jahr 2025 lediglich 6,1 Prozent der gesamten deutschen Importe aus nahöstlichen Staaten. Zwar ist dies ein leichter Anstieg gegenüber 2020 (4,4 Prozent), die direkte Abhängigkeit bleibt jedoch gering. Der mit Abstand wichtigste regionale Lieferant für die Bundesrepublik ist der Irak mit einem Anteil von 4,2 Prozent an den Gesamtimporten, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (1,1 Prozent) und Saudi-Arabien (0,8 Prozent). Insbesondere Saudi-Arabien hat für den deutschen Markt in den vergangenen Jahrzehnten massiv an Bedeutung verloren. Staaten wie der Iran, Oman, Katar oder Kuwait lieferten 2025 gar kein Rohöl an Deutschland. Zum Vergleich: Die Europäische Union als Ganzes ist mit einem Importanteil von 13 Prozent deutlich stärker vom Nahen Osten abhängig.

Irakische Ölproduktion sinkt auf unter ein Drittel des normalen Niveaus

Die Ölproduktion des Irak ist nach Angaben irakischer Beamter auf weniger als ein Drittel des Niveaus gesunken, das vor der US-Operation gegen den Iran produziert wurde. Die Produktion liegt nun bei rund 1,3 Millionen Barrel pro Tag, ein Rückgang gegenüber der normalen Produktion von etwa 4,3 Millionen Barrel täglich. Anfang dieser Woche begann der Irak, die Ölförderung um mehr als die Hälfte zu drosseln, nachdem nach der Schliessung der Strasse von Hormus Bedenken hinsichtlich der Lagerkapazitäten aufgekommen waren.

Ukraine schickt Experten zur Abwehr von iranischen Drohnen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Sonntag, dass ukrainische Experten bereits nächste Woche im Nahen Osten "vor Ort" sein werden, um Hilfe zu leisten. Die USA und die Golfstaaten haben kürzlich Interesse daran bekundet, aus den Erfahrungen der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu lernen, insbesondere bei der Abwehr der iranischen Shahed-Drohnen, die in der Region verheerende Schäden angerichtet haben. Russland setzt diese im Iran entwickelten Waffen in grossem Umfang ein, um die Ukraine anzugreifen.

Trump: Kurden sollen sich heraushalten

US-Präsident Donald Trump sagte, er habe es "ausgeschlossen", kurdische Milizen dazu zu ermutigen, gegen die iranische Regierung vorzugehen. "Sie sind bereit, hineinzugehen, aber ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie hineingehen", sagte Trump gegenüber Reportern in der Air Force One am Samstag. "Der Krieg ist kompliziert genug, ohne die Kurden mit hineinzuziehen."

Iran ernennt Sohn von Khamenei zum neuen Obersten Führer

Der Iran hat am Sonntag Mojtaba Khamenei, den Sohn des getöteten Ajatollah Ali Khamenei, zum neuen Obersten Führer des Landes ernannt. Ein 88-köpfiger Rat, bekannt als der Expertenrat, wählte Khamenei zur obersten politischen Autorität der Islamischen Republik, zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der Justiz des Landes sowie zur höchsten Autorität im schiitischen Islam, wie iranische Staatsmedien berichteten. Die Ernennung zum Obersten Führer erfolgt auf Lebenszeit.

Trump: Hohe Energiepreise "geringer Preis" für Sicherheit

US-Präsident Donald Trump hat das Potenzial wirtschaftlicher Schocks durch die militärische Konfrontation der USA mit dem Iran heruntergespielt. Kurz nachdem die US-Ölpreise am Sonntag über 100 Dollar pro Barrel gesprungen waren, schrieb Trump in einem Social-Media-Beitrag, dass die Energiepreisspitzen vorübergehend sein würden und es wert seien. "Kurzfristige Ölpreise, die schnell fallen werden, wenn die Zerstörung der iranischen nuklearen Bedrohung vorüber ist, sind ein sehr kleiner Preis für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt. NUR NARREN WÜRDEN ANDERS DENKEN!", schrieb Trump.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)