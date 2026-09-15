Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 52’006 -0.8%  DAX 25’402 -0.2%  Euro 0.9450 0.1%  EStoxx50 6’237 -0.4%  Gold 4’295 -0.1%  Bitcoin 62’581 -2.2%  Dollar 0.8189 0.2%  Öl 108.4 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
Hohe Ölpreise bremsen: Warum die Aktien-Rally laut Analysten trotzdem nicht gefährdet ist
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 18:15:36

Irak lädt deutsche Firmen ein und bietet Erdöl an

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Siemens Energy
125.37 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

BERLIN (awp international) - Iraks Ministerpräsident Ali al-Saidi hat deutsche Unternehmen eingeladen, sich am Wiederaufbau seines Landes zu beteiligen. Bei seinem Besuch in Berlin stellte er zugleich den Export von Rohöl nach Deutschland in Aussicht und brachte den Bau einer Pipeline dafür ins Gespräch. "Die deutschen Unternehmen sind bei uns willkommen", sagte al-Saidi nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Deutsche Firmen, auch andere Firmen können stabil arbeiten im Irak."

Irak will vermehrt Öl nach Europa exportieren

Der Irak habe sehr viele Rohstoffe und Arbeitskräfte. "Er braucht aber die Technologie und die deutsche Expertise." Die Partnerschaft werde nicht einseitig sein, sagte al-Saidi und bot Vereinbarungen über den Ölexport an. Wegen der geografischen Nähe exportiere der Irak sein Öl traditionell nach Ostasien. Er wolle aber diversifizieren. Es gebe eine Pipeline in die Türkei und eine nach Syrien. Auch über das Mittelmeer nach Frankreich wolle sein Land Öl exportieren.

"Unsere Vision ist, dass wir das, was wir produzieren können, verdoppeln. Wir wollen auf neun bis zehn Millionen Barrel täglich kommen." Die Hälfte davon solle Richtung Europa und in den Westen gehen, sagte der irakische Ministerpräsident.

Beide Regierungen vereinbarten einen Aktionsplan für die weitere Gestaltung der Zusammenarbeit. "Deutschland hat Interesse an einem starken und gedeihenden Irak", sagte Merz. Dazu gehöre ein "gutes Miteinander" Bagdads mit den Kurden im Norden des Landes. Viele deutsche Unternehmen seien bereits im Irak aktiv. "Sie entwickeln neue Lösungen zum Beispiel für die Energieversorgung, sie leisten Pionierarbeit in der Abfallwirtschaft und sie bringen unseren Handel in Schwung."

Merz pocht auf Korruptionsbekämpfung und effiziente Verwaltung

Ein gutes Beispiel sei eine Vereinbarung der irakischen Regierung mit dem deutschen Unternehmen Siemens Energy zur Elektrizitätsversorgung, sagte Merz. Diese wurde nach der Pressekonferenz unterzeichnet.

Der Kanzler betonte, dass westliche Unternehmen für Investitionen auf gute Rahmenbedingungen im Irak angewiesen seien. "Wir wollen Fortschritte erreichen im Kampf gegen die Korruption. Und wir wünschen uns eine noch transparentere und noch effizientere Verwaltung in einer rechtsstaatlichen Ordnung." Der Irak könne dabei auf Deutschlands Unterstützung zählen./sk/DP/jha

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.