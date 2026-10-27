Investors From 119 Countries Pile Into Dangote’s Record Refinery IPO

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Crude oil prices moved lower today after reports about renewed diplomatic efforts to achieve peace in the Middle East, with Saudi, Turkish, and Pakistani officials travelling to Tehran to discuss the prospects of an end to hostilities. At the time of writing, Brent crude was trading at $114.85 per barrel, with West Texas Intermediate at $100.87 per barrel. That’s down from over $117 for Brent crude at the end of last week, and over $103 for WTI, on peace hopes and traders taking profit. However, continued Houthi attacks on Saudi energy infrastructure…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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