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31.08.2026 18:19:30
Inflation zieht mit 2,9 Prozent deutlich an - besonders Kraftstoff und Heizöl betroffen
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