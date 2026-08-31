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31.08.2026 15:17:48
Inflation zieht mit 2,9 Prozent deutlich an - besonders Kraftstoff und Heizöl betroffen
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