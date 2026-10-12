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12.10.2026 23:14:04

Inflation und Ölpreis drückt: Wall Street bleibt vor Bilanzsaison auf der Hut

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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