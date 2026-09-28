Dieselpreis Benzin 10458426
2.44EUR
0.00EUR
0.04 %
00:00:00
ABL
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Historisch
|
28.09.2026 07:37:00
Indonesia's Coal Exports Sink 23% as Global Demand Heads for a Record
WerbungDieselpreis Benzin
2.44 EUR 0.04%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2.44
|0.00
|0.04
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.