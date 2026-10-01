India's Power Shortages Jump to Three-Year High

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Crude oil prices moved markedly lower on Wednesday and stayed there earlier today, after booking a solid jump for September. The decline came in response to reports from JP Morgan, Goldman, and Kpler, suggesting oil flows out of the Persian Gulf had virtually returned to pre-war levels. At the time of writing, Brent crude was trading at $97.36, down from over $103 per barrel yesterday, and West Texas Intermediate was trading at $89.57 per barrel, down from over $90 per barrel. Earlier in the week, Kpler reported oil export figures close to 80%…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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