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26.08.2026 08:30:00

India’s ONGC Targets Tenfold Oil Output Boost in Venezuela

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Crude oil prices dipped earlier today following news reports about Iran and Oman renewing their talks about joint management of the Strait of Hormuz, as those reports were taken to mean the waterway could soon reopen for normal traffic. Reuters reported that the two were discussing “a joint temporary navigational corridor” and clearing the strait of mines. As a result, Brent crude was trading at $86.69 per barrel at the time of writing, with West Texas Intermediate at $80.61 per barrel at the time of writing. Traders appear to have…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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