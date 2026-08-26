|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
26.08.2026 08:30:00
India’s ONGC Targets Tenfold Oil Output Boost in Venezuela
WerbungÖlpreis (Brent)
87.73 USD -0.96%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|87.73
|-0.85
|-0.96
|Ölpreis (WTI)
|82.04
|-0.32
|-0.39
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegen sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.