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06.11.2026 07:05:00

India’s HPCL Struggles to Secure Oil Tankers as Hormuz Risks Persist

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Crude oil prices were on course for a sharp weekly drop, with both Brent crude and WTI shedding 12% since Monday, following the results of the U.S. midterm elections, which gave rise to hopes that the war in the Middle East could be brought to a swift end. At the time of writing, Brent crude was trading at $99.42 per barrel, and West Texas Intermediate was trading at $91.242 per barrel, both up from Thursday’s close on reports of fresh tanker attacks in the Strait of Hormuz. Reuters reported at least five vessel incidents in the Persian Gulf…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

Inside ETF

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