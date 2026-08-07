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07.08.2026 07:40:20

India's Crude Oil Output Falls for Third Straight Year

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The Yemeni Houthis have struck Saudi Arabia’s southern province of Najran in the latest flare-up of Middle Eastern hostilities, killing 11 civilians, Reuters has reported, citing a spokesman for the military coalition led by Saudi Arabia that fights the Houthis in Yemen. The news comes on the heels of reports that Iran is considering a ban on U.S., Israeli, and other “hostile” vessels in the Strait of Hormuz and fining ships that violate the ban with a sum equal to 20% of the cargo’s value. From other vessels, Iran plans…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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