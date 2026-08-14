India's Coal Demand Set to Hit 1.6 Billion Tons by 2030

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North Asian refiners have increased buying activity to secure U.S. crude oil supply as an alternative to the Middle Eastern crude that may not make it outbound from the Strait of Hormuz as the U.S.-Iran stalemate continues and the chokepoint remains effectively closed. At least four Asia-based refiners have bought U.S. crude volumes this week alone, traders told Reuters on Friday. This week, tanker traffic – and shipping traffic as a whole – at the Strait of Hormuz has slumped further, according to observable transits with AIS positioning…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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