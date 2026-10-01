Ölpreis (Brent) 274207
101.41USD
-0.90USD
-0.88 %
08:57:00
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01.10.2026 14:30:00
Indian Refiners Seek Tankers for Hormuz Oil
WerbungÖlpreis (Brent)
101.41 USD -0.88%
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101.41
|-0.90
|-0.88
|Ölpreis (WTI)
|91.55
|-1.32
|-1.42
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