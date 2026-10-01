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01.10.2026 16:30:00

India Emphasizes That Shipping Chaos, Not Supply, Is Driving High Oil Prices

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Oil prices are high not because the world is short on oil but because the trade routes have been severely disrupted, driving up freight and other costs, India’s Oil Minister Hardeep Singh Puri said.   “There's no supply shortage in the world. The world has 104 million barrels of oil a day. It's only that the supply routes are choked and freight charges and others are high, and that's higher prices,” Puri told reporters on the sidelines of an event, as carried by Indian media. Currently, global oil consumption is running below…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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