India Boosts Far East Russian Oil Imports as War Upends Trade Routes

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Venezuela’s crude oil production rate could double in the next few years thanks to new deals set to be signed with U.S. and other foreign energy companies, U.S. Energy Secretary Chris Wright has said. “The investment in these deals will massively grow available oil production, which will give downward pressure on oil prices, but the biggest kink right now in gasoline and diesel prices is refining capacity,” Wright said during a one-day visit to Caracas, as quoted by Reuters. Venezuela’s peak oil production rate was about…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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