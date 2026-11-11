India Approves $7.3 Billion High-Capacity Power Link to Back Renewables

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Crude oil prices reversed their fall from earlier this week as traders grew less optimistic about a peace deal between the United States and Iran amid continuing tanker attacks in the Strait of Hormuz, with a record number of such attacks in October. At the time of writing, Brent crude was trading at $92.43 per barrel, with West Texas Intermediate at $86.62 per barrel, both up from the start of the week but still sharply down from the end of October, when Brent crude was over $110 per barrel, and WTI was over $100. As many as 37 vessels were attacked…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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