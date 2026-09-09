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09.09.2026 07:48:51
Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina wechseln in den S&P-500
Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen.
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Die Indexänderungen in der Übersicht:
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+ S&P-500
AUFNAHME
- Everpure
- Illumina
HERAUSNAHME
- Molson Coors Beverage
- Trade Desk
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