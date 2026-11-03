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03.11.2026 06:25:00

IEA Warns Global Gas Crunch Could Last Well into 2027

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After shedding 7% yesterday, crude oil prices inched up earlier today following a Wall Street Journal report about a U.S. strike on Iran’s Qeshm Island. Brent crude traded at $105.26 per barrel at the time of writing, and West Texas Intermediate traded at $97.07 per barrel, after the WSJ cited unnamed U.S. officials as saying Iran’s Qeshm Island became a target in what they said was the latest in a series of “ limited strikes Washington has secretly carried out” over the past few weeks on Iran. The report counters earlier…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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