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12.10.2026 16:00:00

House Republicans Move to Block Trump's Russian Diesel Deal

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Republican Representative Brian Fitzpatrick plans to force a House vote on legislation blocking Russian oil purchases, challenging President Donald Trump's decision to ease restrictions on Russian diesel exports as lawmakers warn the move could help finance Moscow's war against Ukraine. Fitzpatrick (Republican-Pennsylvania), co-chair of the House Ukraine Caucus, announced on October 10 that he would introduce the Ronald Reagan Peace Through Strength Act. “We will be introducing bipartisan legislation to block any and all purchases of Russian…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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