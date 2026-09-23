Hormuz Traffic Running 80% Below Its 10-Day Average

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President Trump has declared his support for a potential ban on diesel fuel exports amid record-breaking prices at the pump. “I've said let's not send out the diesel. We make a lot of diesel ... I've called for it. I've called for it within my people,” Trump said, as quoted by Reuters, on the sidelines of this week’s UN General Assembly. The comment follows a statement by Treasury Secretary Scott Bessent that the administration was mulling over the effectiveness of such a ban on exports, and whether it would be partial or total.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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