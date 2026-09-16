Hormuz Shipping Traffic Remains Stuck in Single Digits

Dieselpreis Benzin 10458426
2.44EUR
0.01EUR
0.29 %
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16.09.2026 07:45:00
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2.44 EUR 0.29%
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|Dieselpreis Benzin
|2.44
|0.01
|0.29
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