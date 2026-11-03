Erdgaspreis - Natural Gas 274551
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03.11.2026 05:00:00
Hoher Gaspreis, leere Speicher: Steht uns eine Preisrallye im Winter bevor?
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