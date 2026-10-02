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02.10.2026 16:26:31
Hohe Preise drücken: G7-Staaten geben "bis zu 100 Millionen Barrel" Diesel und Rohöl frei
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