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29.10.2026 09:59:58
Hohe Milliardeneinnahmen: Shell und TotalEnergies verdoppeln Gewinn dank des hohen Ölpreises
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