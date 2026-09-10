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11.09.2026 00:00:00

Higher Oil Prices Let Mexico Pull Back Billions in Pemex Support

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Mexico’s government is slashing financial assistance for the state energy major by as much as 70% despite Pemex’s continued struggle to pay down debt and boost production. The decision rests on expectations that the company will benefit from the oil and gas price rally spurred by the U.S. and Israeli war against Iran. Per a Bloomberg report from this week, the government of Mexico sees Pemex posting a rare cash surplus of some 95 billion pesos, or around $5.63 billion, as a result of the oil price rally. Based on those expectations,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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