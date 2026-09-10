Harbour Energy kauft eigene Aktien für bis zu 200 Mio USD von BASF

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Von Joshua Kirby

DOW JONES--Harbour Energy kauft eigene Aktien von seinem Grossaktionär BASF zurück. Wie das britische Unternehmen mitteilte, steht die Vereinbarung im Einklang mit einer Vereinbarung der beiden Konzerne von Juni. Der Rückkauf könnte sich auf bis zu 200 Millionen US-Dollar belaufen.

Der Rückkauf erfolgt im Zuge einer von BASF vorgeschlagenen Platzierung von rund 133 Millionen Aktien des Öl - und Gaskonzerns. Rund 53 Millionen Aktien sollen an Harbour verkauft werden, wie der Konsortialführer Morgan Stanley Europe am Donnerstag mitteilte.

Weitere 80 Millionen Aktien werden über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren für institutionelle Anleger platziert. Der Preis pro platzierter Aktie wird im Rahmen dieses Verfahrens ermittelt.

Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des geplanten Angebots, teilte Harbour mit.

Die Aktien von Harbour Energy schlossen den Handel am Donnerstag mit einem Plus von rund 1,2 Prozent bei 277,8 Pence. Die Stammaktien wurden bei 0,002 Pence gehandelt.

BASF hält nach Daten von Factset einen Anteil von rund 25 Prozent an Harbour. Anfang dieses Jahres hatte der Chemiekonzern Schritte unternommen, um seine Beteiligung und seine Stimmrechte an Harbour zu reduzieren.

Die zurückgekauften Aktien werden eingezogen, und jeder den Betrag von 150 Millionen US-Dollar übersteigende Kaufpreis wird von einem im vergangenen Monat angekündigten Rückkauf von bis zu 250 Millionen US-Dollar abgezogen, so Harbour.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

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September 10, 2026 13:17 ET (17:17 GMT)