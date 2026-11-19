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19.11.2026 19:04:09
Grüne fordern mehr Erneuerbare: Teures Gas könnte Strompreis im Winter um mehr als 60 Prozent verteuern
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