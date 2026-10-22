Grid Constraints Curtailed 119 GW of Renewables in India in September

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22.10.2026 07:30:00

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Crude oil prices extended their earlier gains today, with Brent crude keeping above $111 per barrel after the latest reports from the Middle East, featuring more Houthi attacks on Saudi targets. An order by the U.S. federal government for non-emergency personnel in the kingdom to leave contributed to the perception of an unstable security situation in a key oil region. At the time of writing, Brent crude was trading at $111.10 per barrel, with West Texas Intermediate at $98.98 per barrel, both up by more around 2% from Wednesday, after the Yemeni…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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