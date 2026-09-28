Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’036 0.7%  SPI 19’891 0.6%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’425 0.1%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’304 0.0%  Gold 4’164 -2.9%  Bitcoin 68’988 -1.6%  Dollar 0.8307 0.2%  Öl 106.8 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
TotalEnergies-Aktie fester: Konzern baut mit Partnern Socar und XRG Gasförderung in Aserbaidschan aus
On Holding: Ein explosiver Antritt
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Goldpreis und Ölpreis 28.09.2026 08:04:44

Goldpreis: Zinssorgen verursachen kräftiges Minus zum Wochenstart

Goldpreis: Zinssorgen verursachen kräftiges Minus zum Wochenstart

Der Goldpreis ist im frühen Montagshandel deutlich unter Druck geraten und hat seine jüngste Verlustserie fortgesetzt.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
94.46 USD 2.22%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Belastend wirkte vor allem die festgefahrene Situation um die Strasse von Hormus. Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran halten die Ölpreise auf hohem Niveau und verstärken damit die Inflationsrisiken in den USA. Für Gold ergibt sich daraus ein schwieriges Umfeld. Höhere Energiepreise könnten die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, ihre Geldpolitik weiter zu straffen. Nach der Zinserhöhung im September rechnen die Finanzmärkte mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts im Oktober. Steigende Anleihe- und Realrenditen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten des unverzinsten Edelmetalls. Zusätzliche Impulse dürften in dieser Woche wichtige US-Konjunkturdaten liefern. Im Fokus stehen Arbeitsmarktindikatoren sowie der PCE-Preisindex. Starke Beschäftigungs- oder Inflationsdaten könnten die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen verstärken und den Goldpreis zusätzlich belasten. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent an, dass wir bis Ende Oktober eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden. Vor einem Monat lag dieser Wert bei lediglich 18 Prozent.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 100,90 auf 4'220,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preisanstieg durch Nahostkonflikt

Mit dem Ölpreis ging es zum Wochenstart bergauf, nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Friedensvorschlag zur Beendigung des Konflikts und zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus abgelehnt hatte. Allerdings sollen die Gespräche zwischen beiden Seiten in dieser Woche fortgesetzt werden. Die geopolitischen Risiken bleiben damit hoch. Zusätzliche Unsicherheit verursachen Angriffe Irans und der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien. Zugleich sorgen rekordhohe Dieselpreise in den USA für Diskussionen über mögliche Exportbeschränkungen. Ein solcher Schritt könnte das Angebot ausserhalb der Vereinigten Staaten verknappen und insbesondere in Europa für zusätzlichen Preisdruck sorgen. Entlastende Signale kommen dagegen von der Angebotsseite. Die Rohölexporte wichtiger Produzenten im Nahen Osten haben sich im September deutlich erholt und den höchsten Stand seit Beginn des Krieges erreicht. Auch die Öltransporte durch die Strasse von Hormus nahmen wieder zu. Damit treffen derzeit hohe geopolitische Risiken auf eine gleichzeitig verbesserte Versorgungslage.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,88 auf 94,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,86 auf 99,30 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold-ETFs: So viel Schutz bieten sie wirklich

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingebracht
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.