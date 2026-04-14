Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’146 -0.3%  SPI 18’453 -0.2%  Dow 48’218 0.6%  DAX 23’742 -0.3%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 5’905 -0.4%  Gold 4’768 0.6%  Bitcoin 58’333 -0.2%  Dollar 0.7831 -0.1%  Öl 98.5 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Streiks bei Lufthansa eskalieren - Zwei weitere Tage: Aktie fester
Bitcoin knackt 74'000-Dollar-Marke: Entspannung in der Geopolitik beflügelt Kryptowährungen
Goldpreis zieht an: Rückenwind durch nachgebende Energie- und Währungsmärkte
Nebius-Aktie zieht klar an CoreWeave vorbei - Milliardeninvestitionen in KI sorgen für Druck
Spekulation über US-iranische Friedensgespräche: Wenig Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Trading-Depot
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Goldpreis und Ölpreis 14.04.2026 08:22:00

Goldpreis zieht an: Rückenwind durch nachgebende Energie- und Währungsmärkte

Goldpreis zieht an: Rückenwind durch nachgebende Energie- und Währungsmärkte

Der Goldpreis zeigte im frühen Dienstagshandel eine leichte Erholungstendenz nachdem er am Vortag noch den tiefsten Stand seit dem 7. April markiert hatte.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
96.57 USD -1.33%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Verantwortlich hierfür waren ein schwächerer Dollar sowie fallende Ölpreise infolge zurückkehrender Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, was die Inflationssorgen dämpfte. So bewegte sich der Dollar nahe seinem niedrigsten Stand seit über einem Monat, wodurch in Dollar gehandeltes Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger wurde. Am gestrigen Montag begann allerdings das US-Militär mit einer Blockade iranischer Häfen. Teheran drohte daraufhin mit Vergeltungsmassnahmen gegen die Häfen seiner Golf-Nachbarn, nachdem Gespräche am Wochenende in Islamabad zur Beendigung des Krieges gescheitert waren. Es ist davon auszugehen, dass die weitere Entwicklung im Iran-Krieg einen starken Einfluss auf den Goldpreis haben wird.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 24,00 auf 4.791,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Der Ölpreis gab im frühen Dienstagshandel nach, da Anzeichen für mögliche Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres Konflikts die Sorgen über Angebotsrisiken infolge der US-Blockade der Strasse von Hormus verringerten. Analysten der australischen ANZ schätzen, dass bereits rund zehn Millionen Barrel Rohöl pro Tag faktisch vom Markt genommen wurden. Eine länger anhaltende Blockade könnte zusätzlich drei bis vier Millionen Barrel pro Tag betreffen. Unterdessen senkte die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) in ihrem aktuellen Monatsbericht die Prognose für die globale Nachfrage im zweiten Quartal um 500.000 Barrel pro Tag.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,79 auf 97,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,04 auf 98,32 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 15: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’450.44 11’708.30
Gold Krügerrand 1 oz 3’811.38 3’626.39
Gold Philharmoniker 1 oz 3’867.45 3’685.30
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 731.00 680.83
Goldbarren 250 g - philoro 30’597.16 29’295.44
Silber CombiBar® 100 g 319.77 184.94
Silber Maple Leaf 1 oz 76.97 59.05
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’215.36 1’878.95

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Oracle Aktie News: Oracle haussiert am Montagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag im Plus
Lufthansa-Aktie rutscht ab: Piloten-Streik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
DroneShield-Aktie unter Druck nach starker Rally - Volatilität bleibt hoch
Nach geplatzten USA-Iran-Gespräche neue Hoffnungen: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen schliessen höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Nachmittag vor
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS legen zu: Rheinmetall mit neuem Raketen-JV

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.