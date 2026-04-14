Goldpreis zieht an: Rückenwind durch nachgebende Energie- und Währungsmärkte

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Verantwortlich hierfür waren ein schwächerer Dollar sowie fallende Ölpreise infolge zurückkehrender Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, was die Inflationssorgen dämpfte. So bewegte sich der Dollar nahe seinem niedrigsten Stand seit über einem Monat, wodurch in Dollar gehandeltes Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger wurde. Am gestrigen Montag begann allerdings das US-Militär mit einer Blockade iranischer Häfen. Teheran drohte daraufhin mit Vergeltungsmassnahmen gegen die Häfen seiner Golf-Nachbarn, nachdem Gespräche am Wochenende in Islamabad zur Beendigung des Krieges gescheitert waren. Es ist davon auszugehen, dass die weitere Entwicklung im Iran-Krieg einen starken Einfluss auf den Goldpreis haben wird.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 24,00 auf 4.791,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rückwärtsgang eingelegt

Der Ölpreis gab im frühen Dienstagshandel nach, da Anzeichen für mögliche Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung ihres Konflikts die Sorgen über Angebotsrisiken infolge der US-Blockade der Strasse von Hormus verringerten. Analysten der australischen ANZ schätzen, dass bereits rund zehn Millionen Barrel Rohöl pro Tag faktisch vom Markt genommen wurden. Eine länger anhaltende Blockade könnte zusätzlich drei bis vier Millionen Barrel pro Tag betreffen. Unterdessen senkte die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) in ihrem aktuellen Monatsbericht die Prognose für die globale Nachfrage im zweiten Quartal um 500.000 Barrel pro Tag.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,79 auf 97,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,04 auf 98,32 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.at