Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln

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Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.428,95 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.428,95 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:24 Uhr werden 66,16 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.825,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:24 Uhr bei 1.825,00 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:24 Uhr wurde ein Preis von 1.389,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.389,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch