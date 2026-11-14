|Fokus Rohstoffpreise
|
14.11.2026 10:13:20
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Samstagvormittag entwickeln
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 3.874,44 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.874,44 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.