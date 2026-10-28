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Rohstoffkurse im Fokus 28.10.2026 10:13:20

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochvormittag entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Mittwochvormittag entwickeln

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

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Der Goldpreis wertet am Mittwochvormittag um -0,33 Prozent auf 4.050,44 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.063,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,99 Prozent auf 53,93 US-Dollar, nach 54,47 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:09 Uhr auf 1.535,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.543,50 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:05 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,25 Prozent niedriger bei 1.024,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.037,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,45 Prozent auf 115,53 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 113,88 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,77 Prozent auf 101,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 99,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,42 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,54 US-Dollar.

Nach 4,49 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochvormittag um 0,11 Prozent auf 4,49 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,29 US-Dollar) geht es um 0,20 Prozent auf 12,32 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 334,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 334,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,60 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,52 Prozent auf 0,19 US-Dollar, nach 0,19 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,26 Prozent auf 124,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 126,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 09:35 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,10 Prozent auf 146,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 146,25 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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