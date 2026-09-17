Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagvormittag entwickeln

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Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 1,48 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.326,53 US-Dollar, nach 4.263,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 64,26 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (62,97 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,95 Prozent auf 1.798,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.781,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:08 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,11 Prozent auf 1.304,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.305,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,00 Prozent auf 104,77 US-Dollar, nach 105,83 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 101,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,43 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,62 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,75 Prozent auf 4,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,02 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 5,34 US-Dollar am Vortag auf 5,35 US-Dollar nach oben (+0,09Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 13,26 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 13,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,77 Prozent auf 367,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 360,90 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,68 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (138,69 US-Dollar) geht es um -1,71 Prozent auf 136,31 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 0,25 Prozent auf 139,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 139,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
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