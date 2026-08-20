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Commodities im Blick 20.08.2026 13:17:06

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagmittag entwickeln

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Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um -0,79 Prozent auf 4.486,96 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.522,81 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,25 Prozent auf 66,77 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 66,94 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.808,50 US-Dollar) geht es um 0,66 Prozent auf 1.820,50 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:12 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,07 Prozent auf 1.338,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.337,00 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,50 Prozent auf 93,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,62 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 1,22 Prozent stärker bei 86,88 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 85,83 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar) geht es um -0,51 Prozent auf 0,87 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -0,60 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,60 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,78 Prozent.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.268,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.267,00 Britische Pfund nach unten (--0,02 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,90 Prozent auf 4,77 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,73 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,20 Prozent auf 12,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,22 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,47 Prozent auf 320,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 318,90 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,70 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,85 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,27 Prozent auf 2,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,81 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:51 Uhr notiert der Milchpreis 0,91 Prozent stärker bei 16,65 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,50 US-Dollar.

Nach 117,56 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagmittag um 0,45 Prozent auf 118,08 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Kohlepreis um 11:38 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 124,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 123,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 13:00 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 580,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 581,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: GAS-photo / Shutterstock.com
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