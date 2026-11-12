Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

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Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -2,63 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.882,85 US-Dollar, nach 3.987,63 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -3,40 Prozent auf 50,07 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 51,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,23 Prozent auf 1.519,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.538,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:37 Uhr ab. Es geht -4,99 Prozent auf 1.000,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.053,00 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 3,40 Prozent auf 95,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 92,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 89,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 86,53 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,50 Prozent auf 3,53 US-Dollar, nach 3,51 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 4,16 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,69 US-Dollar lag.

Zudem bewegt sich der Lebendrindpreis seitwärts. Um 20:05 Uhr wurde ein Preis von 2,19 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Lebendrindpreis bei 2,19 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -1,28 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Nach 3,33 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 0,97 Prozent auf 3,36 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -3,29 Prozent auf 1,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,46 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,29 US-Dollar am Vortag auf 12,27 US-Dollar nach unten (--0,16 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -1,36 Prozent auf 325,20 US-Dollar, nach 329,70 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,64 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:05 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,41 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -1,56 Prozent auf 0,55 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:27 Uhr ab. Es geht -0,95 Prozent auf 17,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,84 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 1,90 Prozent auf 113,33 US-Dollar, nach 111,22 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 1,87 Prozent auf 18,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,96 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -1,60 Prozent auf 491,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 499,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 7,68 Prozent auf 93,07 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 86,43 Euro wert.

Redaktion Finanzen.net