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|Goldpreis und Ölpreis
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18.11.2026 07:50:43
Goldpreis weiter unter Druck: Was den Verkaufsdruck verstärkt
Der Goldpreis setzte im frühen Mittwochshandel seine Talfahrt fort und fiel erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 Dollar.
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Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 84,10 auf 3.780,10 Dollar pro Feinunze.
Rohöl: Steigende US-Lagerbestände belasten
Die Ölpreise gaben im frühen Mittwochshandel nach, nachdem neue Lagerdaten einen deutlichen Anstieg der amerikanischen Rohöl- und Kraftstoffvorräte gezeigt hatten. Laut dem Branchenverband American Petroleum Institute (API) erhöhten sich die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 5,28 Millionen Barrel. Die Benzinvorräte stiegen um 5,12 Millionen Barrel, während auch die Destillatbestände leicht zunahmen.
Begrenzt wurden die Kursverluste durch die anhaltende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Bahrain meldete erneut abgewehrte iranische Luftangriffe, nachdem sich beide Konfliktparteien bereits gegenseitig attackiert hatten. Gleichzeitig dauern die diplomatischen Vermittlungsbemühungen Omans und Katars an.
Weitere Risiken entstehen durch Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Zuletzt musste die Besatzung eines beschädigten Gastankers evakuiert werden. Zudem meldeten die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen Drohnenangriffe auf saudische Ölpumpstationen. Diese gehören zu einer Pipeline, über die Saudi-Arabien Rohöl unter Umgehung der Strasse von Hormus exportiert. Eine Normalisierung des Schiffsverkehrs bleibt deshalb vorerst unwahrscheinlich.
Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwachen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,54 auf 84,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,92 auf 92,22 Dollar zurückfiel.
Jörg Bernhard, Redaktion Finanzen.ch
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